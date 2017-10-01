В ходе столкновений в Каталонии пострадали 33 правоохранителя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В общей сложности 33 сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости в Каталонии, сообщает МВД Испании в микроблоге в Twitter.

"В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь из-за выполняемой ими сегодня работы в школах (где были организованы избирательные участки — ред.)", — говорится в сообщении.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>