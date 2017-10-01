В Тайване трех военных осудили за ошибочный пуск ракеты

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Суд на Тайване приговорил к трюмным срокам трех военнослужащих ВМС, виновных в ошибочном пуске ракеты в июле прошлого года в сторону материкового Китая, в результате чего один человек погиб, сообщает издание Taipei Times.
Как сообщает издание, окружной суд города Гаосюн приговорил трех военнослужащих, причастных к ошибочному пуску, к тюремным срокам от 14 месяцев до двух лет по обвинению в причинении смерти человеку по халатности.
После инцидента прокуратура Тайваня обвинила старшину 2-го класса корабля Гао Цзяцзюня в халатности, повлекшей смерть человека, а также предъявила обвинения в недобросовестном выполнении служебных обязательств Чэнь Минсюю, командиру Гао Цзяцзюня, и лейтенанту Сюй Бовэю, который отвечал за контроль над вооружением военного корабля.
Гао Цзяцзюнь, получил 1,5 года лишения свободы, Чэнь Минсю- два года тюремного заключения, а Сюй Бовэй — 14 месяцев лишения свободы.