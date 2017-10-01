На Украине задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдавии

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Украинские пограничники задержали на границе гражданина Молдавии, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщила в воскресенье пресс-служба пограничной службы Украины.

"Вчера, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" при осуществлении мероприятий пограничного контроля на гражданина Молдавии сработала база данных Интерпола. Мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдавии за мошенничество", — говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.