В Россию за любовью, или как русский язык изменил жизнь одного итальянца

РИМ, 1 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Японский официант, невесть как оказавшийся на работе в Риме, чуть было не уронил поднос со всей посудой, услышав гимн своей родины от странного итальянца, который, к восторгу своих друзей, уже проделал подобный фокус с уроженцем Бангладеш, пытавшегося продать всей компании туристические безделушки. Итальянца зовут Раффаэлло Бенедеттини, ему 30 лет, и второй его страстью, помимо изучения национальных гимнов, являются Россия и русский язык.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он порой переходит на причудливую смесь русского и итальянского языков.
Из инженера — в учителя русского
Как это часто случается, крутой поворот в жизни неудавшегося инженера не обошелся без женщины.
"Тогда у меня была девушка из России. Я начал учить русский, сначала самостоятельно, а потом подумал, почему бы не получить с ним диплом? И вернулся в университет", — говорит Раффаэлло. Тут ему, надо признаться, повезло — в Италии нет призыва в армию, зато есть платное высшее образование, которое дает возможность возобновить обучение в том же вузе без подачи новых документов.
"В прошлом году я на пять месяцев поехал по обмену в Россию и, вернувшись, наконец получил диплом. Его я, кстати, написал по Михаилу Горбачеву", — говорит он.
Уже 1 октября Раф приземлится в Шереметьево. Впереди три месяца стажировки и грошовая по московским меркам зарплата, с собой — два чемодана и планы завоевать российское телевидение. Потому что итальянский телеэфир ему уже покорился.
Какой гимн самый сложный
До того, чтобы выучить гимны всех государств мира, конечно, пока далеко, однако 59 стран Рафу было достаточно для того, чтобы попасть на общенациальный конкурс талантов.
По его словам, в числе первых в его репертуар попали крупнейшие европейские страны: Германия, Франция и Россия, во многом благодаря обилию их туристов в итальянской столице. В числе наиболее свежих экспонатов — гимны Мальты и Ватикана.
"Самым странным пока остается гимн Самоа — он очень особенный из-за созвучий своего языка", — размышляет мой собеседник, немедленно пропев мне несколько строчек. Уже дома я проверил точность — попадание в Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea — стопроцентное.
"Сложнее всего было учить китайский. У них сложные интонации. Но в итоге любой гимн кажется более понятным, чем он есть на самом деле", — добавляет он.
Накануне переезда в Москву Бенедеттини решил показать свои таланты за рубежом и отправил анкету главным российским телеканалам. Ответ пришел с неожиданного направления: уже через несколько дней Раффаэлло ждут съемки в передаче "Давай поженимся", где он станет главным героем…
Метро, Булгаков и любовь
"Я был в Калининграде, Смоленске и Петербург — сейчас я хочу проехаться по Золотому кольцу — во Владимир и Ярославль. Надеюсь когда-нибудь увидеть Нижний Новгород и Казань, добраться до Урала. Но Москва это, по-моему, вообще идеально организованный город — метро может доставить тебя в любую точку города, наутро после снегопада дороги всегда чисты, общественный транспорт никогда не бастует, дешево стоит такси, в отличие от Италии…" — признается будущий преподаватель русского, тут же вспомнив о своих первых впечатлениях от московского метро.
"Я тогда подумал — вот бы и в Рим такое! По-моему, это была Маяковская, я до сих пор ей поражен. Еще красивая "Достоевская" — хоть и немного темная, но хорошо отображает атмосферу Петербурга с его зимами и белыми ночами. Вообще, по-моему, чтобы понять россиян, надо читать Достоевского…" — говорит Раф.
"Я читал Достоевского, Чехова, Гоголя и Булгакова. В университете даже Радищева заставляли читать. Но мой любимый роман это точно "Мастер и Маргарита", правда, моего русского пока не хватает для того, чтобы прочитать его в оригинале. По-моему, эта книга в скрытой манере, путем метафор (автор) критикует советский режим, смешивает власть и религию и позволяет понять менталитет Советского Союза", — делится мыслями Бенедеттини.
В россиянах, по его словам, ему нравится то, что чем больше он их узнает, тем больше ему становится понятно, как они любят Италию и итальянцев — иногда даже сильнее, чем сами итальянцы.
"В общем, единственное, что меня пугает в России — это климат, но не холод, а недостаток солнца", — задумывается Бенедеттини.
"Я заметил, что россиянам этого тоже не хватает. Но если я там найду работу и любимую, то почему бы и не переехать? Можно обойтись и без солнца, но любовь — важнее всего", — делает вывод Раффаэлло Бенедеттини.