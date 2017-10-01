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В Россию за любовью, или как русский язык изменил жизнь одного итальянца

07:2401.10.2017
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© РИА Новости / Логунов АлександрИтальянец Раффаэлло БенедеттиниИтальянец Раффаэлло Бенедеттини
© РИА Новости / Логунов Александр

РИМ, 1 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Японский официант, невесть как оказавшийся на работе в Риме, чуть было не уронил поднос со всей посудой, услышав гимн своей родины от странного итальянца, который, к восторгу своих друзей, уже проделал подобный фокус с уроженцем Бангладеш, пытавшегося продать всей компании туристические безделушки. Итальянца зовут Раффаэлло Бенедеттини, ему 30 лет, и второй его страстью, помимо изучения национальных гимнов, являются Россия и русский язык.

В беседе с корреспондентом РИА Новости он порой переходит на причудливую смесь русского и итальянского языков.

Из инженера — в учителя русского

Лидер итальянской партии Лига Севера, депутат Европарламента Маттео Сальвини
© AP Photo / Luca Bruno
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"После окончания школы я пошел в инженеры, отучился шесть лет, но так и не получил диплом — в итоге у меня оказалось восемь хвостов, и я ушел из университета", — рассказывает он.

Как это часто случается, крутой поворот в жизни неудавшегося инженера не обошелся без женщины.

"Тогда у меня была девушка из России. Я начал учить русский, сначала самостоятельно, а потом подумал, почему бы не получить с ним диплом? И вернулся в университет", — говорит Раффаэлло. Тут ему, надо признаться, повезло — в Италии нет призыва в армию, зато есть платное высшее образование, которое дает возможность возобновить обучение в том же вузе без подачи новых документов.

"В прошлом году я на пять месяцев поехал по обмену в Россию и, вернувшись, наконец получил диплом. Его я, кстати, написал по Михаилу Горбачеву", — говорит он.

Микеле Плачидо. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Теперь специальность Бенедеттини — преподаватель русского и итальянского как иностранного. Работу он нашел в римском Институте русского языка. И, казалось бы, прошлогодней зимней стажировки для того, чтобы прочувствовать страну и язык, оказалось достаточно, но новые работодатели решили "забросить" его в Россию еще раз.

Уже 1 октября Раф приземлится в Шереметьево. Впереди три месяца стажировки и грошовая по московским меркам зарплата, с собой — два чемодана и планы завоевать российское телевидение. Потому что итальянский телеэфир ему уже покорился.

© РИА Новости / Логунов АлександрИтальянец Раффаэлло Бенедеттини
© РИА Новости / Логунов Александр
Итальянец Раффаэлло Бенедеттини

Какой гимн самый сложный

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Чезаре Мария Рагальини. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Я начал учить гимны где-то девять лет назад. Первым был гимн Италии, его полная версия, которая длится шесть минут. Следующей была Ирландия с ее гимном на гэльском языке — ей увлекался я так же, как сейчас Россией. Потом мой друг мне сказал: "Раффаэлло, у тебя отличная память, почему бы тебе не выучить их все?" — вспоминает Бенедеттини.

До того, чтобы выучить гимны всех государств мира, конечно, пока далеко, однако 59 стран Рафу было достаточно для того, чтобы попасть на общенациальный конкурс талантов.

По его словам, в числе первых в его репертуар попали крупнейшие европейские страны: Германия, Франция и Россия, во многом благодаря обилию их туристов в итальянской столице. В числе наиболее свежих экспонатов — гимны Мальты и Ватикана.

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Когда я знакомился с людьми из разных стран, я понял, что это находит в них огромный отклик. Потом я завел аккаунт в Youtube, где исполнял все эти гимны, и там меня заметили с шоу Italia's got talent и пригласили на программу. Я тогда дошел до полуфинала: меня просили исполнить один из гимнов, сравнивали запись с оригиналом и оценивали точность", — объясняет Бенедеттини.

"Самым странным пока остается гимн Самоа — он очень особенный из-за созвучий своего языка", — размышляет мой собеседник, немедленно пропев мне несколько строчек. Уже дома я проверил точность — попадание в Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea — стопроцентное.

"Сложнее всего было учить китайский. У них сложные интонации. Но в итоге любой гимн кажется более понятным, чем он есть на самом деле", — добавляет он.

Накануне переезда в Москву Бенедеттини решил показать свои таланты за рубежом и отправил анкету главным российским телеканалам. Ответ пришел с неожиданного направления: уже через несколько дней Раффаэлло ждут съемки в передаче "Давай поженимся", где он станет главным героем…

© РИА Новости / Логунов АлександрИтальянец Раффаэлло Бенедеттини
© РИА Новости / Логунов Александр
Итальянец Раффаэлло Бенедеттини

Метро, Булгаков и любовь

Итальянская полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
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Несмотря на ожидающий его интенсивный курс русского языка и поиски невесты на телешоу, Бенедеттини собирается найти время для того, чтобы посетить те российские города, в которых еще не бывал.

"Я был в Калининграде, Смоленске и Петербург — сейчас я хочу проехаться по Золотому кольцу — во Владимир и Ярославль. Надеюсь когда-нибудь увидеть Нижний Новгород и Казань, добраться до Урала. Но Москва это, по-моему, вообще идеально организованный город — метро может доставить тебя в любую точку города, наутро после снегопада дороги всегда чисты, общественный транспорт никогда не бастует, дешево стоит такси, в отличие от Италии…" — признается будущий преподаватель русского, тут же вспомнив о своих первых впечатлениях от московского метро.

"Я тогда подумал — вот бы и в Рим такое! По-моему, это была Маяковская, я до сих пор ей поражен. Еще красивая "Достоевская" — хоть и немного темная, но хорошо отображает атмосферу Петербурга с его зимами и белыми ночами. Вообще, по-моему, чтобы понять россиян, надо читать Достоевского…" — говорит Раф.

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© Fotolia / FotolEdhar
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В этот момент наша беседа переходит в русло литературы и культурологии, в которых мой собеседник обнаружил недюжинные познания.

"Я читал Достоевского, Чехова, Гоголя и Булгакова. В университете даже Радищева заставляли читать. Но мой любимый роман это точно "Мастер и Маргарита", правда, моего русского пока не хватает для того, чтобы прочитать его в оригинале. По-моему, эта книга в скрытой манере, путем метафор (автор) критикует советский режим, смешивает власть и религию и позволяет понять менталитет Советского Союза", — делится мыслями Бенедеттини.

В россиянах, по его словам, ему нравится то, что чем больше он их узнает, тем больше ему становится понятно, как они любят Италию и итальянцев — иногда даже сильнее, чем сами итальянцы.

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"Нет, кто-то скажет, что они суровые и жесткие, но на самом деле они очень открытые и приятные. Как и итальянцы, они любят обходить правила и действовать не совсем в рамках закона. А когда говорят, что русские не улыбаются, это не потому что они злые или невоспитанные, а просто потому что это не в их культуре — они улыбаются тогда, когда этого хотят и когда ты им нравишься", — в этот момент он кивает на официантку, принесшую счет за кофе с привычной местной улыбкой.

"В общем, единственное, что меня пугает в России — это климат, но не холод, а недостаток солнца", — задумывается Бенедеттини.

"Я заметил, что россиянам этого тоже не хватает. Но если я там найду работу и любимую, то почему бы и не переехать? Можно обойтись и без солнца, но любовь — важнее всего", — делает вывод Раффаэлло Бенедеттини.

© РИА Новости / Логунов АлександрИтальянец Раффаэлло Бенедеттини
© РИА Новости / Логунов Александр
Итальянец Раффаэлло Бенедеттини
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