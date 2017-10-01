У пассажирского A380 в полете разрушилась обшивка двигателя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Об этом сообщает портал Airlive.net.
Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
Фотографии и видео поврежденного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры, находившиеся на борту авиалайнера.
Photo of #AF66 engine — taken by colleague Martin Brand — https://t.co/9OCTgY5STx pic.twitter.com/PTkIiJNguG
— Klaasjan Tukker (@ktukker) 30 сентября 2017 г.
Воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в канадском аэропорту Гус Бей.
PHOTO Air France #AF66 Paris to Los Angeles declared Mayday. Emergency landing in Goose Bay. #4 engine suffered severe damage.— Tom Podolec (@TomPodolec) 30 сентября 2017 г.
📷@DanMcneely pic.twitter.com/24V2LRcuKD
Airbus A380 – широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. Этот крупнейший в мире пассажирский авиалайнер может принимать на борт до 853 человек и выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.