У пассажирского A380 в полете разрушилась обшивка двигателя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Об этом сообщает портал Airlive.net.

Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль в Лос-Анджелес.

Фотографии и видео поврежденного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры, находившиеся на борту авиалайнера.

​Воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в канадском аэропорту Гус Бей.

PHOTO Air France #AF66 Paris to Los Angeles declared Mayday. Emergency landing in Goose Bay. #4 engine suffered severe damage.

📷@DanMcneely pic.twitter.com/24V2LRcuKD — Tom Podolec (@TomPodolec) 30 сентября 2017 г.

​Airbus A380 – широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. Этот крупнейший в мире пассажирский авиалайнер может принимать на борт до 853 человек и выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.