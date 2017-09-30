Трамп назвал работу властей Пуэрто-Рико неэффективной

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал работу властей Пуэрто-Рико, в частности мэра столицы страны города Сан-Хуан, неэффективной.

За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает острые финансовые проблемы. В частности, аналитическое агентство Moody"s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.

"Такое неэффективное руководство со стороны мэра Сан-Хуана и других в Пуэрто-Рико, которые не могут убедить своих работников помочь. Они хотят, чтобы все было сделано за них, тогда как это должно быть общее усилие. Десять тысяч федеральных служащих сейчас находятся на острове и делают отличную работу", — написал американский лидер в своем официальном Twitter.

В то же время Трамп поблагодарил за усердную работу губернатора Пуэрто-Рико Рики Росселло и представителя острова в Конгрессе Дженнифер Гонзалес.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что его правительство продолжит оказание помощи пострадавшему от ураганов "Ирма" и "Мария" Пуэрто-Рико до тех пор, пока люди не будут в безопасности. Он заявлял, что США направили в Пуэрто-Рико 10 тысяч федеральных служащих, в том числе 5 тысяч военных.