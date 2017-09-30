Большинство американцев называют Трампа "высокомерным" и "сильным"

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Телеканал ABC News и газета Washington Post выяснили, какими словами американцы описывают действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно данным проведенного опроса, чаще всего граждане страны употребляли слово "некомпетентный" (4% от общего числа слов). В топ-10 попали также "высокомерный", "сильный", "идиот", "эгоистичный", "невежественный", "великий", "расист", "самовлюбленный" и еще одно ругательное слово на английском из семи букв, начинающееся на букву "а", которым называют человека низких моральных качеств и/или не очень умного.

Среди положительных характеристик встречались также слова "решительный", "американский", "патриотичный", "лидер".

Около 9% опрошенных описали Трампа словами, которые характеризуют его способности быть президентом: "неквалифицированный", "безграмотный" и "несоответствующий" (должности – ред.).

При этом никто из респондентов не описал президента словами "консерватор" или "республиканец", хотя именно эту партию он представляет.

В целом же, как отмечают авторы исследования, характеристики американцев отражают не столько отношение к политике Трампа, сколько к нему лично.

Опрос проводился 18-21 сентября персонально и по телефону среди 1002 человек на английском и испанском языках. Погрешность исследования составляет 3,5 процентных пункта. 31% опрошенных назвались демократами, 23% — республиканцами, а 36% — независимыми.

Рейтинг Трампа за последние месяцы неуклонно снижался с момента инаугурации и падал до минимальных в истории США 36%, свидетельствуют данные Rasmussen Report. В последние дни, рейтинг стабилизировался на уровне 45%.