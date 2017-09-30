При обстреле Донецка украинскими силовиками ранен мирный житель

ДОНЕЦК 30 сен — РИА Новости. Мирный житель в субботу вечером получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В 19:30 с позиций 92 отдельной механизированой бригады ВСУ произведен обстрел поселка шахты Трудовская Петровского района Донецка с применение минометов 82-мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1960 года рождения, раненый экстренно доставлен в больницу, также в результате попадания снаряда произошло возгорание жилых домов по адресу: Трудовские (окраины Донецка — ред.) ул. Марка Озерного д.38 и 42", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что "традиционно для украинской стороны, нарушение перемирия производилось под прикрытием ложных обвинений ВС ДНР в открытии огня в сторону противника".