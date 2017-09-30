В Лондоне прошла акция против запрета на аборты в Ирландии

ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько сотен человек провели в Лондоне акцию в поддержку либерализации законодательства Ирландии, касающегося абортов.

В настоящее время в республике действует поправка к конституции, признающая право еще нерожденного человека на жизнь и фактически запрещающая аборты. Ранее власти под давлением общественности приняли решение провести в мае или июне следующего года референдум, на котором граждане смогут высказаться за или против действия такой поправки.

Сторонники права женщин на аборт собрались у ирландского посольства в центре британской столицы. Участники начали акцию с того, что нарисовали мелом на тротуаре у входа в дипмиссию 205,7 тысячи полосок — по количеству жительниц Ирландии и Северной Ирландии, которые были вынуждены отправиться для абортов в Британию с 1983 года, когда начала действовать запретительная поправка.

Как передает корреспондент РИА Новости, активисты, многие их которых живущие в Лондоне ирландцы, держали в руках плакаты "Ирландские женщины достойны лучшего" и "Здравоохранение – не Ryanair", перед собравшимися выступили лидеры общественного движения London-Irish Abortion Rights Campaign.

"Мы хотим, чтобы власти позаботились о том, чтобы перед референдумом состоялась действительно широкая дискуссия о необходимости отмены действующего закона. Нужно привлечь к обсуждению всех и вовлечь в дискуссию как можно больше граждан. Это важный вопрос. Это вопрос достоинства и прав женщин", — сказала РИА Новости одна из участниц акции.

По ее словам, проводимые опросы общественного мнения говорят о том, что большинство ирландцев согласны поддержать идею отмены поправки.

"Мы также хотим, чтобы власти проявили больше конкретики в вопросе проведения референдума. Мы хотим, чтобы была установлена и названа точная дата его проведения", — добавила собеседница агентства.

Акция стала первой крупным мероприятием после того, как ирландское правительство объявило, что референдум пройдет "в начале лета". По словам дежуривших на месте представителей полиции, она прошла без происшествий.