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В мире

"Живое божество": трехлетнюю девочку-"богиню" показали на видео

20:0230.09.2017
(обновлено: 20:38 30.09.2017)
2263718
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трехлетнюю девочку, избранную на роль кумари — живого божества индуистов и буддистов — показали на видео.

Корова в городе Ришикеш, Индия. Архивное фото
© Fotolia / bawan
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Девочку, которая должна стать "богиней", определяют жрецы. Будущая кумари должна происходить из особой касты, иметь идеальные глаза и зубы и не иметь на теле шрамов и синяков. Для претенденток на должность устраивают суровые испытания: например, девочка должна была провести ночь с отрубленными козьими головами.

Новую "богиню" на руках внесли в храм Таледжу, где она проведет почти 10 лет под присмотром опекунов. Кумари нельзя касаться земли, работать или ходить в школу.

Согласно поверью, живая "богиня" должна приносить благоденствие стране. По традиции, в 12 лет девочки освобождаются от этой должности, и верховный жрец называет новую "богиню".

Непал - родина Будды и край крутых вершин
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКак известно, в Непале родился Сиддхартха Гаутама, позже получивший имя Будда, поэтому непальцы точно знают, что боги рождаются на земле. Современный Непал – это государство в Южной Азии, расположенное в центральной части Гималаев. Его площадь составляет 148,8 тыс. кв. км.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Как известно, в Непале родился Сиддхартха Гаутама, позже получивший имя Будда, поэтому непальцы точно знают, что боги рождаются на земле. Современный Непал – это государство в Южной Азии, расположенное в центральной части Гималаев. Его площадь составляет 148,8 тыс. кв. км.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ районе Соло Кхумбу находится монастырь Тенгбоче. Это самый известный монастырь в Гималаях. Здесь проживает около 60 монахов, что очень много для данного малонаселенного района. Монастырь был заложен в 1916 году, однако его история уходит еще в XVI век. По легенде, основатель небольшого монастыря в близлежащем селении Пангбоче, Лама Сангва Дордже медитировал на холме Тенгбоче, после чего он поскользнулся, и его нога оставила след на камне. Он предсказал, что на этом самом месте будет создан храм. В начале XX века Лама Нгаванг Тенцинг Норбу – настоятель монастыря Ронгбук, находящегося с противоположной, тибетской стороны Эвереста призвал местного Ламу Гулу выполнить это предсказание и построить храм на вершине холма Тенгбоче. Сегодня в монастыре хранится знаменитая реликвия – камень с отпечатком стопы Ламы Сангва Дордже.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В районе Соло Кхумбу находится монастырь Тенгбоче. Это самый известный монастырь в Гималаях. Здесь проживает около 60 монахов, что очень много для данного малонаселенного района. Монастырь был заложен в 1916 году, однако его история уходит еще в XVI век. По легенде, основатель небольшого монастыря в близлежащем селении Пангбоче, Лама Сангва Дордже медитировал на холме Тенгбоче, после чего он поскользнулся, и его нога оставила след на камне. Он предсказал, что на этом самом месте будет создан храм. В начале XX века Лама Нгаванг Тенцинг Норбу – настоятель монастыря Ронгбук, находящегося с противоположной, тибетской стороны Эвереста призвал местного Ламу Гулу выполнить это предсказание и построить храм на вершине холма Тенгбоче. Сегодня в монастыре хранится знаменитая реликвия – камень с отпечатком стопы Ламы Сангва Дордже.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа востоке Непала, в долине Кхумбу находится курортный город Лукла. Он располагается недалеко от подножия самой высокой вершины планеты – Эвереста. Лукала находится на высоте около трех тысяч метров. К этому курорту нет автомобильной дороги, но зато есть маленький аэропорт, расположенный в горном ущелье. Аэропорт был построен в 1964 году при непосредственном участии первого покровителя Эвереста Эдмунда Хиллари. Взлетно-посадочная полоса у аэропорта Луклы довольно короткая, ее длина составляет всего 450 метров. Кроме того, она небезопасная: с одной стороны упирается в скалу, с другой – уходит в пропасть. Приземлиться здесь могут только опытные пилоты.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На востоке Непала, в долине Кхумбу находится курортный город Лукла. Он располагается недалеко от подножия самой высокой вершины планеты – Эвереста. Лукала находится на высоте около трех тысяч метров. К этому курорту нет автомобильной дороги, но зато есть маленький аэропорт, расположенный в горном ущелье. Аэропорт был построен в 1964 году при непосредственном участии первого покровителя Эвереста Эдмунда Хиллари. Взлетно-посадочная полоса у аэропорта Луклы довольно короткая, ее длина составляет всего 450 метров. Кроме того, она небезопасная: с одной стороны упирается в скалу, с другой – уходит в пропасть. Приземлиться здесь могут только опытные пилоты.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Непале проживает около 27 млн человек, это более 50 этнических групп.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Непале проживает около 27 млн человек, это более 50 этнических групп.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНаиболее известными этническими группами в Непале являются непали, шерпы, магари, тибетцы, таманг.Поселок Периче
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Наиболее известными этническими группами в Непале являются непали, шерпы, магари, тибетцы, таманг.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на поселок Намче-Базар в Непале.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на поселок Намче-Базар в Непале.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВелосипедные рикши – довольно распространенный вид транспорта в Непале. Однако здесь они больше подходят для коротких прогулок налегке. Учитывая перепады высот данной местности, обилие багажа может превратиться для рикши в непосильный труд, и в этом случае пассажиры рискуют не доехать до места назначения. Так как работа рикш в Непале довольно тяжелая, принято оставлять хорошие чаевые.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Велосипедные рикши – довольно распространенный вид транспорта в Непале. Однако здесь они больше подходят для коротких прогулок налегке. Учитывая перепады высот данной местности, обилие багажа может превратиться для рикши в непосильный труд, и в этом случае пассажиры рискуют не доехать до места назначения. Так как работа рикш в Непале довольно тяжелая, принято оставлять хорошие чаевые.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ горных районах страны царит умеренный климат, в остальных – либо жарко, либо холодно. В Гималайском массиве представлены все местные климаты – они зависят от высоты и расположения склонов.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В горных районах страны царит умеренный климат, в остальных – либо жарко, либо холодно. В Гималайском массиве представлены все местные климаты – они зависят от высоты и расположения склонов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ долине Катманду средняя температура составляет 10 градусов зимой и до 25 летом. Дожди в Непале в основном идут с июня по сентябрь, засушливые месяцы – с ноября по январь.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В долине Катманду средняя температура составляет 10 градусов зимой и до 25 летом. Дожди в Непале в основном идут с июня по сентябрь, засушливые месяцы – с ноября по январь.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМантры на дереве близ поселка Тенгбоче.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мантры на дереве близ поселка Тенгбоче.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДети играют на дворцовой площади в Катманду.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дети играют на дворцовой площади в Катманду.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНет лучшего места на планете для горного туризма, чем Непал. Весь Гималайский массив страны пересекают многочисленные любительские и профессиональные треккинговые маршруты.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нет лучшего места на планете для горного туризма, чем Непал. Весь Гималайский массив страны пересекают многочисленные любительские и профессиональные треккинговые маршруты.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Непале находятся восемь самых высоких горных вершин мира, они-то, пожалуй, и являются главными достопримечательностями страны. По самым живописным местам проходят туристические маршруты.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Непале находятся восемь самых высоких горных вершин мира, они-то, пожалуй, и являются главными достопримечательностями страны. По самым живописным местам проходят туристические маршруты.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМолельный камень с надписями на санскрите близ поселка Тенгбоче.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Молельный камень с надписями на санскрите близ поселка Тенгбоче.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на поселок Намче-Базар в Непале.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на поселок Намче-Базар в Непале.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМужчина смотрит на панораму Катманду в храмовом комплексе Сваямбутнатх.Страны мира. Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина смотрит на панораму Катманду в храмовом комплексе Сваямбутнатх.
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Li2135
Сколько стран - столько и причуд ...
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