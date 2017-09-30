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В Испании десятки тысяч человек протестуют против референдума в Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (147)
18:1730.09.2017
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© REUTERS / Yves HermanЛюди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017
© REUTERS / Yves Herman

МАДРИД, 30 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Десятки тысяч человек вышли на улицы крупнейших городов Испании на манифестации против референдума о независимости Каталонии, проведение которого местные власти в одностороннем порядке назначили на 1 октября.

Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания
© REUTERS / Vincent West
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Манифестации в поддержку единой Испании прошли по всей стране, крупнейшей площадкой для сбора людей стала площадь Сибелес в центре Мадрида. По данным ряда испанских изданий, на центральной площади Мадрида собралось порядка 10 тысяч человек, однако представители МВД Испании в разговоре с РИА Новости данную информацию не подтвердили. Мероприятие, которое началось в 12:00 часов по местному времени, прошло под лозунгами "Испания едина", "Испания едина, Каталония это Испания" и "Испания едина и никогда не будет побеждена!". Также митингующие призывали к аресту главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Некоторые участвующие согласились поделиться с РИА Новости своим мнением относительно своего участия в манифестации. Студент Хорхе, пришедший на манифестацию со своей подругой, заявил, что "Испания всегда будет единой, нельзя и допускать мысли о распаде единой Испании".

"Наши предки столетиями лили кровь и пот для того, чтобы мы сегодня жили в единой стране, и мы не можем потерять их наследие из-за кучки политиканов", — заявил студент.

Аналогичное студенту мнение РИА Новости рассказала и сотрудница страховой компании М

ария. "То, что творят нынешние власти Каталонии — преступление высшей категории, за это их стоит арестовать и посадить в тюрьму (…). Здесь сегодня собрались люди разных профессий и социального уровня, но главное, что нас объединяет и что вынудило нас выйти на улицу — это то, что мы испанцы, жители единой Испании, а Каталония — это Испания", — отметила Мария.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Митингуют по всей Испании

Сторонники единой Испании вышли на улицу не только в Мадриде, но и в других городах Испании. Так, манифестации против проведения референдума о независимости Каталонии прошли в таких городах, как Сантандер, Логроньо, Витория, Севилья, Хихон, Валенсия, Аликанте и Пальма-де-Майорка. Крупнейшими после испанской столицы стали манифестации в городах Сантандер и Логронто, где, как сообщает испанское издание El Mundo, собралось более тысячи человек в каждом из городов. Около 600 человек собрались на одной из главных площадей Пальма-де-Майорка, где собравшиеся скандировали лозунги в поддержку единой Испании — "Испания-это мы", "Испания едина" и другие.

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Более 500 человек собрались на одной из площадей Барселоны, где собравшиеся скандировали "мы каталонцы и мы испанцы", и "мы не голосуем". Все мероприятия, по сообщению ряда испанских СМИ, прошли без беспорядков и столкновений с полицией, митинги начались и закончились согласно ранее заявленным временным рамкам.

Впрочем, полностью избежать провокаций между сторонниками и противниками проведения референдума не удалось. Так, издание EL Mundo сообщило, что на манифестации в пользу единой Испании в испанском городе Виктория, где на одной из площадей города собралось порядка 30 человек, пришли около 100 человек, выкрикивавших фашистские лозунги, а также кричалки в пользу независимости Каталонии. Благодаря своевременному вмешательству полиции удалось избежать столкновений и беспорядков.

Несколько небольших инцидентов произошло и в испанском городе Авала, где полиции пришлось даже задержать 4 человек в превентивных целях, чтобы не допустить столкновений и беспорядков. В итоге, как сообщает испанское издание, все митинги прошли мирно, без видимых нарушений правопорядка и столкновений.

© REUTERS / Susana VeraЛюди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017

Власти против

Помимо тысячи граждан, вышедших на улицы испанских городов, испанские власти предпринимают беспрецедентные меры по недопуску проведения голосования в Каталонии, выполняя указ Конституционного суда Испании, который признал этот референдум незаконным. Так, полиция уже закрыла в Каталонии 2,3 тысячи школ и учебных заведений, которые 1 октября должны были стать местами для голосования о независимости региона. К настоящему моменту люди продолжают оставаться в 163 школах Каталонии, и эти люди уже были уведомлены сотрудниками правоохранительных органов о том, что к 6 часам утра воскресенья помещения должны быть освобождены.

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В субботу испанское издание El Mundo сообщило, что сотрудники Гражданской гвардии Испании вошли в здание Центра телекоммуникаций и информационных технологий каталонского Генералитета, чтобы отключить программы для подсчета голосов на референдуме о независимости. Данные действия были обусловлены исполнением указа Высшего суда Каталонии, признавшего данный референдум незаконным.

Ранее глава МИД Испании Алтфонсо Дастис в интервью Bloomberg уже сравнил власти Каталонии с франкистами. "Референдум часто использовался диктаторами. Так, Франко провел два референдума до возвращения страны к демократии, а сегодня сепаратисты идут тем же путем", — сообщил министр в интервью изданию. О том, что референдум незаконен и не будет проведен, заявляли ряд и других испанских политиков.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Первого октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

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