Донской объяснил "обострением" у Порошенко иск к России из-за моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Минприроды РФ Сергей Донской объяснил "очередным обострением" у президента Украины Петра Порошенко и его команды поручение подать иск на Россию в суд из-за строительства моста через Керченский пролив в связи с возможным нанесением экологического ущерба.

"Забавляют очередные обострения у г-на Порошенко и его команды", — написал на своей странице в Facebook Донской.

Глава Минприроды отметил, что при проектировании и строительстве транспортного перехода через Керченский пролив приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему.

"Ведётся постоянный мониторинг во время строительства, и мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально", — написал Донской.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".