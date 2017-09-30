Имиджевые риски от санкций США для России нулевые, заявил Пушков

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, заявив, что имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые, и никто в мире не ставит ее в один ряд с КНДР.

Ранее Кудрин заявил, что новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для РФ. По его мнению, Вашингтон серьезно настроен на долгое сохранение санкций.

"Имиджевые риски от санкций США, о которых говорит Кудрин, нулевые. Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР. Это фикция "made in USA", — написал Пушков в Twitter.