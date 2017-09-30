В ДНР прошла премьера российского фильма "Крым"

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Премьера российского фильма Алексея Пиманова "Крым" прошла в субботу в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявила помощник депутата Государственной думы РФ, первого заместителя комитета по культуре Владимира Бортко, Татьяна Пономаренко.
На премьере фильма в Донецке присутствовали депутат Государственной думы России Казбек Тайсаев, помощник депутата Государственной думы РФ, первого заместителя комитета по культуре Владимира Бортко, Татьяна Пономаренко, депутаты народного совета ДНР и другие официальные лица.
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