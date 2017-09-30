В ДНР прошла премьера российского фильма "Крым"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (317)

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Премьера российского фильма Алексея Пиманова "Крым" прошла в субботу в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявила помощник депутата Государственной думы РФ, первого заместителя комитета по культуре Владимира Бортко, Татьяна Пономаренко.

"Сегодня знаменательный день… Благодаря огромной слаженной работе депутатов Государственной думы, благодаря письму главы ДНР Александра Захарченко, которое было направлено в Государственную думу, проделана огромная работа…", — сказала Пономаренко.

На премьере фильма в Донецке присутствовали депутат Государственной думы России Казбек Тайсаев, помощник депутата Государственной думы РФ, первого заместителя комитета по культуре Владимира Бортко, Татьяна Пономаренко, депутаты народного совета ДНР и другие официальные лица.

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