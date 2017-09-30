Государства скоро примут новые правила защиты от кибератак, уверен Кудрин

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Государства в ближайшее время примут новые правила, которые ограничат возможности кибератак в мире, в частности, вмешательство в выборы в разных странах, уверен глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

В последнее время в мире участились случаи обвинения стран в желании влиять на результаты голосования на выборах с помощью кибератак. Одним из поводов для ужесточения санкций против России послужили подозрения США, что РФ могла применять такие инструменты.

"Это серьезное обвинение, которое не имеет полного подтверждения", — сказал Кудрин, отвечая на вопросы в рамках Public talk на ярмарке финансовых и биржевых услуг, организованной Московской биржей.

По его словам, теоретическая возможность влияния на выборы с помощью кибератак в мире существует. "Надеюсь, государства сами себя ограничат и не будут участвовать (в этом – ред.), потому что вскрытие такого рода атак повлечет серьезные последствия", — отметил он.

"В ближайшее время, я уверен, страны создадут новые институты, новые правила защиты, которые ограничат участие в определенном роде операций", — сказал Кудрин.