Государства скоро примут новые правила защиты от кибератак, уверен Кудрин

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Государства в ближайшее время примут новые правила, которые ограничат возможности кибератак в мире, в частности, вмешательство в выборы в разных странах, уверен глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.
"Это серьезное обвинение, которое не имеет полного подтверждения", — сказал Кудрин, отвечая на вопросы в рамках Public talk на ярмарке финансовых и биржевых услуг, организованной Московской биржей.
По его словам, теоретическая возможность влияния на выборы с помощью кибератак в мире существует. "Надеюсь, государства сами себя ограничат и не будут участвовать (в этом – ред.), потому что вскрытие такого рода атак повлечет серьезные последствия", — отметил он.
"В ближайшее время, я уверен, страны создадут новые институты, новые правила защиты, которые ограничат участие в определенном роде операций", — сказал Кудрин.