Пушков оценил назначение Тиллерсона куратором санкций против России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности назначения госсекретаря США Рекса Тиллерсона куратором антироссийских санкций.

По его словам, бывшему послу США в России Джону Теффту уже пришлось признать, что ограничительные меры против Москвы не изменили ситуацию на Украине.

"Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет Тиллерсон.

С лета 2014 года ЕС и США ввели ряд ограничительных мер против Москвы в связи с ситуацией на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.