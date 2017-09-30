Пушков оценил назначение Тиллерсона куратором санкций против России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности назначения госсекретаря США Рекса Тиллерсона куратором антироссийских санкций.
"Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился", — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет Тиллерсон.
С лета 2014 года ЕС и США ввели ряд ограничительных мер против Москвы в связи с ситуацией на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.