МГБ ЛНР создало памятку для выезжающих на подконтрольную Киеву территорию

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) разработало памятку для выезжающих на территорию, подконтрольную украинским силовикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Каждый, кто выезжает на территорию Украины, должен понимать, что становится потенциальным объектом для незаконных действий со стороны украинской полиции, спецслужб и вооруженных неонацистских формирований", — говорится в тексте памятки, размещенной на официальном сайте ведомства.

Согласно тексту сообщения, МГБ ЛНР рекомендует жителям республики, если есть необходимость посетить территории, подконтрольные Киеву, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщить родственникам о выезде, "чтобы в случае вашего похищения или задержания они могли информировать правоохранительные органы ЛНР и международные правозащитные организации", не сохранять на мобильных устройствах и цифровых носителях материалы, которые содержат сведения о ЛНР.

"Исключите наличие при себе паспорта гражданина Луганской народной республики, а также иных документов, выданных республиканскими органами власти", — рекомендует ведомство.

Среди прочего МГБ призывает не вступать в разговоры с малознакомыми людьми во избежание контакта с агентами СБУ, а также не высказывать оценочных суждений об Украине в целом и ЛНР.

"Помните: даже самые мягкие критические замечания в адрес действующего режима используются на Украине для обвинений в антигосударственной деятельности, сепаратизме, терроризме и последующих репрессий", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для всех, кто, несмотря на меры предосторожности, стал "жертвой провокаций со стороны ВСУ или спецслужб", обращаться в МГБ по специальным телефонным номерам.

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