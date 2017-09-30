МГБ ЛНР создало памятку для выезжающих на подконтрольную Киеву территорию

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) разработало памятку для выезжающих на территорию, подконтрольную украинским силовикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Согласно тексту сообщения, МГБ ЛНР рекомендует жителям республики, если есть необходимость посетить территории, подконтрольные Киеву, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщить родственникам о выезде, "чтобы в случае вашего похищения или задержания они могли информировать правоохранительные органы ЛНР и международные правозащитные организации", не сохранять на мобильных устройствах и цифровых носителях материалы, которые содержат сведения о ЛНР.
Среди прочего МГБ призывает не вступать в разговоры с малознакомыми людьми во избежание контакта с агентами СБУ, а также не высказывать оценочных суждений об Украине в целом и ЛНР.
"Помните: даже самые мягкие критические замечания в адрес действующего режима используются на Украине для обвинений в антигосударственной деятельности, сепаратизме, терроризме и последующих репрессий", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для всех, кто, несмотря на меры предосторожности, стал "жертвой провокаций со стороны ВСУ или спецслужб", обращаться в МГБ по специальным телефонным номерам.
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