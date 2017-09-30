Четверо турецких военных погибли при столкновении с членами РПК

АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. Двое военных и два сотрудника местной службы безопасности погибли в провинции Агры на востоке Турции в столкновениях с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает в субботу агентство Anadolu cо ссылкой на губернатора провинции Сулеймана Эльбаны.

Сообщается, что еще восемь сотрудников сил безопасности получили ранения в ходе операции против членов РПК в районе Догубаязит. Она была начата после того, как курдские повстанцы напали на беженцев из Афганистана, убив трех и ранив семь мигрантов.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.