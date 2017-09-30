Российский военный госпиталь в Таджикистане оказал помощь детям-сиротам

ДУШАНБЕ, 30 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Сотрудники 451-го военного госпиталя, дислоцированного на территории Таджикистана, передали детям-сиротам и детям из малоимущих семей города Куляб школьные принадлежности, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа Николай Беркалов.

"Медики подарили детям-сиротам и детям из малоимущих семей школьные принадлежности и сладости. В набор школьных принадлежностей, собранных личным составом военного госпиталя, вошли: рюкзаки, пеналы, тетради, письменные принадлежности, альбомы и раскраски", — сказал он.

Несмотря на то, что в 2015 году воинская часть, входящая в состав 201-й российской военной базы, была передислоцирована из города Куляб, военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают оказывать помощь и содействие местным жителям.