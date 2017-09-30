В Германии мужчина угрожал отравить товары в магазинах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Немецкая полиция допросила первого подозреваемого по делу об отравлении товаров в продуктовых и хозяйственно-косметических магазинах, сообщает таблоид Bild.

Ранее стало известно, что полиция немецкого города Констанца установила предполагаемого преступника, который пригрозил отравить продукты питания в магазинах по всей стране, если розничные сети не выплатят ему 10 миллионов евро.

"Подозреваемого на данный момент допрашивают. Расследование еще не завершено", — сообщила полиция. Отмечается, что полиции удалось задержать подозреваемого в многоквартирном доме, где проживают порядка 4,8 тысячи человек.

Как ранее сообщил таблоид Bild, преступник написал письмо ряду торговых концернов и полиции, в котором угрожал отравить товары в продуктовых, а также хозяйственно-косметических магазинах. Письмо пришло 16 сентября сетевым магазинам Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma и Rewe.

Jagd nach Gift-Erpresser | Polizei überprüft ersten Verdächtigen — BILD https://t.co/K2UpAApFPD Deutschland aktuelle #schlagzeilen — Zeitungamade Angela (@zeitungamade) 30 сентября 2017 г.

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