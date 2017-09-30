МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спецпрокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По словам одного из источников телеканала, Келлоггу были показаны данные, связанные с расследованием связей Флинна с РФ.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".