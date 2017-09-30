На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла церемония поминовения павших героев

ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая прошла в субботу на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и другие высокопоставленные лица государства.

День памяти павших героев является самым молодым национальным праздником в Китае, его учредили 30 сентября 2014 года. Ежегодно накануне Дня образования КНР 1 октября на главной площади страны проходит торжественная церемония возложения венков к Памятнику народным героям.

В торжественной церемонии на площади Тяньаньмэнь в субботу приняли участие ветераны, высокопоставленные члены Коммунистической партии, военные чиновники, а также десять военнослужащих, которые были награждены возрожденной в этом году высшей военной наградой страны — орденом "Первого августа" (Баи).

Собравшиеся на главной площади страны почтили память участников Великого похода (1934-1936), а также тех, кто после Первой опиумной войны (1840-1842) отдали свои жизни за национальную независимость, процветание и благосостояние китайского народа. В Китае таких героев насчитывается около 20 миллионов.