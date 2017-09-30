Обама посетит Аргентину

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент США (2009-2017 годы) Барак Обама будет принят главой Аргентины Маурисио Макри в ходе двусторонней встречи, которую они проведут в провинции Буэнос-Айрес в ближайший четверг, 5 октября.

"Макри примет Обаму в резиденции "Оливос" в этот четверг", — сообщили РИА Новости источники в МИД Аргентины.

На следующий день, 6 октября, Обама планирует переместиться в провинцию Кордоба для встречи с губернатором Хуаном Скиаретти. Также экс-президент США примет участие в форуме "Зеленая экономика", который пройдет в городе Кордоба 5-6 октября.

В марте 2016 года Обама стал первым за последние 19 лет президентом США, совершившим официальный визит в Аргентину.