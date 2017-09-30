ЛДП продолжает лидировать в рейтинге японских партий, показал опрос

ТОКИО, 30 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) сохраняет лидирующие позиции и ее поддерживают 34% японцев, а провозглашенная недавно оппозиционная Партия надежды занимает второе место с 19%, согласно блиц-опросу общественного мнения, результаты которого публикует в субботу газета "Иомиури".

Опрос проводился 28-29 сентября в связи с роспуском на этой неделе нижней палаты парламента Японии для проведения досрочных выборов, с появлением новой Партии надежды во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ, а также с намерением примкнуть к ней депутатов Демократической партии.

Партию "Комэйто" — партнера ЛДП в правящей коалиции — во время опроса поддержали 6%, Коммунистическую партию Японии — только 5% респондентов. Не определились со своими предпочтениями 25% опрошенных газетой "Иомиури".

Парламентские выборы намечены на 22 октября, предвыборная кампания начнется 10 октября.