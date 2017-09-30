В Мехико под обломками разрушенного дома нашли тело еще одного испанца

МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Тело еще одного гражданина Испании найдено в пятницу под обломками разрушенного недавним землетрясением здания в столице Мексики, сообщил ответственный в правительстве города за связь с родными жертв стихии Валентин Оньяте.

По его словам, утром в пятницу под развалинами дома по улице Альваро Обрегон, 286, были найдены сразу три тела, среди них — гражданин Испании Хорхе Гомес Варо. Испанец был владельцем строительной компании, офис которой располагался в этом доме. Примечательно, что тело испанца нашли испанские же спасатели, работающие с 20 сентября на развалинах в Мехико.

Ранее МИД Мексики официально подтверждал гибель девяти иностранных граждан в результате удара стихии. По данным ведомства, погибли пять граждан Тайваня и по одному гражданину Аргентины, Южной Кореи, Испании и Панамы. Таким образом, Гомес Варо стал вторым испанцем, погибшим в результате стихии.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также были разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 358 человек.