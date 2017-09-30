В Мехико под обломками разрушенного дома нашли тело еще одного испанца

МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Тело еще одного гражданина Испании найдено в пятницу под обломками разрушенного недавним землетрясением здания в столице Мексики, сообщил ответственный в правительстве города за связь с родными жертв стихии Валентин Оньяте.
Ранее МИД Мексики официально подтверждал гибель девяти иностранных граждан в результате удара стихии. По данным ведомства, погибли пять граждан Тайваня и по одному гражданину Аргентины, Южной Кореи, Испании и Панамы. Таким образом, Гомес Варо стал вторым испанцем, погибшим в результате стихии.
19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также были разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 358 человек.