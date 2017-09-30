Американца признали виновным в подготовке атаки на военных в Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Жюри присяжных в Бостоне признало гражданина США виновным в подготовке теракта против американских военных и поддержке террористов, свидетельствует решение суда, опубликованное на сайте минюста страны.

Гражданин США Муханад Махмуд Аль-Фарек, член террористической группировки "Аль-Каида"*, был признан виновным по всем девяти статьям обвинения, в том числе в сговоре об убийстве американских военных, использовании оружия массового поражения, сговоре устроить взрыв в правительственном учреждении и сговоре с целью оказания помощи террористам.

Согласно материалам дела, Аль-Фарек перебрался в Пакистан из Канады, где он учился в университете, в 2007 году с целью примкнуть к рядам "Аль-Каиды"*. Обвинение в числе прочего доказало его причастность к изготовлению взрывного устройства, использованного для атаки на базу американских военных Чапман (U.S. Forward Operating Base Chapman) на востоке Афганистана в 2009 году.

Осужденному грозит пожизненное заключение, вынесение приговора запланировано на 11 января 2018 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.