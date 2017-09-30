В ЛНР увеличат зарплаты бюджетникам на пять процентов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (310)

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Совет Министров самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение с 1 октября увеличить на пять процентов заработные платы работникам бюджетной сферы и органов государственного управления, сообщила журналистам исполняющая обязанности министра Совета министров ЛНР Наталья Хоршева.

"По поручению главы Луганской народной республики, с целью повышения социальных стандартов и жизненного уровня граждан Луганской народной республики, Совет министров внес изменения в постановления, определяющие размер заработных плат работникам бюджетной сферы и органов государственного управления", — сообщила Хоршева.

Она уточнила, что изменения будут применяться с 1 октября 2017 года, размер зарплат будет увеличен на 5 процентов.

"Данное повышение окладов коснется всех без исключения государственных служащих и работников учреждений, финансируемых из бюджета республики", — подчеркнула спикер.