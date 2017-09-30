В ЛНР увеличат зарплаты бюджетникам на пять процентов

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Совет Министров самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение с 1 октября увеличить на пять процентов заработные платы работникам бюджетной сферы и органов государственного управления, сообщила журналистам исполняющая обязанности министра Совета министров ЛНР Наталья Хоршева.
Она уточнила, что изменения будут применяться с 1 октября 2017 года, размер зарплат будет увеличен на 5 процентов.
"Данное повышение окладов коснется всех без исключения государственных служащих и работников учреждений, финансируемых из бюджета республики", — подчеркнула спикер.