МИД Канады поздравил Россию с ликвидацией последнего килограмма химоружия

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Глава МИД Канады Христи Фриланд поздравила Россию с ликвидацией последнего килограмма химического оружия.

"Уничтожение этого химического оружия — история огромного успеха для программы глобального партнерства, направленной против распространения оружия и материалов массового уничтожения", — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Канады.

В нем отмечается, что "Канада горда играть ведущую роль (в этом процессе), она предоставила более чем 200 миллионов долларов начиная с 2002, чтобы поддержать создание средств для разрушения заявленного химического оружия в России".

"Все из имевшихся некогда у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ устранены… Когда человечество потрясено жестокими нападениями с применением химического оружия в Сирии, эта история — неопровержимое доказательство, что, сотрудничая, мы можем сделать ощутимые успехи, чтобы избавить мир от химического оружия", — отмечается в заявлении.

Последний килограмм химоружия в среду был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.