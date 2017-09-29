АНБ не знает, сколько заподозренных в связи с РФ аккаунтов было в соцсетях

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Агентство национальной безопасности (АНБ) США не знает, сколько заподозренных в связи с Россией аккаунтов было в соцсетях Twitter и Facebook, заявил в пятницу первый замдиректора АНБ Джордж Барнс.

На вопрос о числе аккаунтов он ответил: "Не имею понятия, у нас нет никакого понятия об их (соцсетей — ред.) инфраструктуре, мы не знаем, как они строят свои оценки. Они как операторы соцсетей лучше всего могут это оценить".

Барнс также заявил, что АНБ не сотрудничает с соцсетями по выявлению "российского влияния". "Мы не сотрудничаем, и это делается намеренно. Мы не сотрудничаем в том, чтобы помогать им смотреть, кто находится в их сетях, это было бы совершенно вне нашей компетенции", — сказал Барнс.

Однако при этом, по его словам, спецслужбы США поощряют самостоятельную работу соцсетей в этом направлении.

Ранее соцсети Facebook и Twitter сообщили, что закрыли несколько сотен аккаунтов, предположительно связанных с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.