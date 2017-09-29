В Калифорнии не подтвердили данные о "взломе" Россией системы для выборов

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Калифорнии заявили в пятницу, что данные министерства внутренней безопасности (МВБ) США о "взломе" Россией избирательной системы на выборах оказались недостоверными.

В прошлом году представители МВБ заявили в конгрессе, что 21 штат "мог подвергнуться нападению русских хакеров". При этом никаких данных о взломе избирательных систем и тем более изменении результатов голосования у министерства нет.

"В прошлую пятницу мы получили уведомление от МВБ о том, что российские киберигроки в 2016 году "отсканировали" имевшие выход в интернет системы по проведению выборов, включая сайты секретаря штата. После нашего запроса о предоставлении дополнительной информации выяснилось, что МВБ сделало неправильные выводы", — говорится в заявлении секретаря штата Алекса Падильи, размещенном на его сайте.

По словам Падильи, "МВБ подтвердило, что деятельность по сканированию со стороны РФ касалась только систем управления по технологиям штата". "После получения этой дополнительной информации избиратели в Калифорнии могут быть уверены в том, что связанная с выборами инфраструктура не была взломана российскими киберигроками", — отмечается в сообщении.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.