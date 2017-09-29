В США прокомментировали распространение в соцсетях дезинформации на выборах

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Администрация США считает "растущей проблемой" использование соцсетей для дезинформации на выборах, заявил в пятницу координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

"Да, это растущая проблема… Мы должны лучше понять, пытается ли кто-либо взломать наши демократические процессы, и реализовать систему сдержек и противовесов", — сказал Джойс, выступая в Вашингтоне.

По его словам, инициатива тут должна принадлежать технологическим компаниям, которые управляют социальными сетями.

"Я вижу, что они (компании — ред.) реагируют на испытание и прилагают усилия", — сказал Джойс.

Ранее соцсети Facebook и Twitter сообщили, что закрыли несколько сотен аккаунтов, предположительно связанных с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.