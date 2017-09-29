Курды протестуют в аэропортах региона из-за прекращения авиасообщения

ЭРБИЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Акции протеста против решения властей Ирака о прекращении международного авиасообщения с аэропортами Иракского Курдистана прошли в воздушных гаванях городов Эрбиль и Сулеймания.

Митинги прошли за минуты до вступления в силу решения управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с автономией прекратилось в 18.00 по местному времени (18.00 мск.).

Несколько сотен молодых людей, собравшихся у зданий аэропортов, выкрикивали лозунги в поддержку проведенного в автономии референдума о независимости от Багдада, после чего запустили в небо цветные шары.

"Мы пришли сюда, чтобы сказать, что… курдский народ не заслуживает такого к себе отношения только из-за того, что он стремится стать независимыми", — сказала РИА Новости девушка по имени Дилар.

Последним самолетом, покинувшим воздушное пространство Иракского Курдистана, стал рейс на Стамбул. По свидетельствам пытавшихся приобрести билеты в пятницу иностранцев, цена на этот рейс утром в пятницу подскочила в два раза.

Требование иракских властей о передаче под контроль Багдада пограничных переходов курдской автономии, в том числе аэропортов последовало в связи с проведением в регионе референдума о независимости.

В пятницу источник местного телеканала в правительстве региона заявил, что Иракский Курдистан не станет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, несмотря на угрозы со стороны Багдада.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.