Трамп пообещал помогать Пуэрто-Рико, пока люди не будут в безопасности

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал, что его правительство продолжит оказание помощи пострадавшему от ураганов "Ирма" и "Мария" Пуэрто-Рико до тех пор, пока люди не будут в безопасности.

"Мы не остановимся до тех пор, пока народ Пуэрто-Рико не будет в безопасности", — сказал глава Белого дома, выступая в Вашингтоне.

Трамп признал, что "многое еще предстоит сделать". По его словам, "власти Пуэрто-Рико вместе с нами должны решить, как будут финансироваться и осуществляться эти массированные усилия по восстановлению".

Президент напомнил, что США направили в Пуэрто-Рико 10 тысяч федеральных служащих, в том числе 5 тысяч военных. Он также отметил, что местные полицейские во многом не смогли выполнять свои обязанности, поскольку были вынуждены заботиться о своих семьях. По его словам, этим объясняется необходимость присутствия федеральных представителей служб безопасности.

Трамп также обратил внимание на то, что система энергоснабжения на острове еще до урагана была устаревшей, а после того, как ее фактически смыло во время ураганов, ее придется отстраивать заново.

По словам президента США, примерно такая же помощь оказывается и Американским Виргинским островам. Как отметил Трамп, власти обеих территорий "проводят очень хорошую работу".