Полиция не позволила прорвать оцепление протестующим против G7 в Турине

РИМ, 29 сен – РИА Новости. Протестующие против министерской встречи "большой семерки" в итальянском Турине вступили в столкновения с полицией и заняли здание местного университета, передают в пятницу местные СМИ.

Колонна демонстрантов, в которую вошли студенты, анархисты и антиглобалисты, под лозунгами "Заберем город обратно" и "Мы великаны, а вы семь гномов" попыталась прорваться к отелю, где проходит встреча министров труда G7. Полицейские, снабженные касками и щитами, ответили на попытку прорвать оцепление дубинками. По данным газеты La Repubblica, двое протестующих были задержаны. Несколько человек получили травмы.

В знак протеста против эксплуатации трудящихся активисты закрыли доступ в один из местных супермаркетов, заклеив вход в него сигнальной лентой. Владельцы различных магазинов в центре Турина поспешили закрыться от борцов с "эксплуататорами" металлическими рольставнями.

После столкновений с полицией активисты, переворачивая мусорные баки и закидав яйцами офис Всеобщей конфедерации итальянских промышленников, дошли до корпуса Туринского университета. Занятое здание они объявили штабом будущих протестов, проведение которых ожидается вечером.