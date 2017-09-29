Глава ЕК заявил, что он уважает решение КС и парламента Испании

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне

БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в связи с предстоящим референдумом в Каталонии придерживается решений Конституционного суда (КС) страны и парламента Испании, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Мы не обсуждали этот вопрос сегодня", — сказал Юнкер журналистам после "Цифрового саммита" ЕС в Таллине. Пресс-конференция транслировалась службами ЕК.

Он отметил, что ЕК "придерживается позиции, занятой комиссией (под руководством председателя Романо) Проди, подтвержденной комиссией (под руководством председателя Жозе Мануэла Баррозу".

"Мы привержены соблюдению правовых норм. Испанский Конституционный суд принял решение, испанский парламент принял решение, мы придерживаемся этого", — сказал Юнкер.