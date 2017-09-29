Обвиняемая в подготовке путча в Черногории объявила голодовку

БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Бранка Милич, обвиняемая в участии в подготовке госпереворота в Черногории на парламентских выборах 2016 года, в пятницу объявила голодовку из-за "нарушения судом ее прав".

Днем Высший суд в Подгорице отклонил запрос защиты на отмену ареста в отношении 62-летней обвиняемой в организации попытки путча. Выступая на процессе Милич отрицала свою вину и заявила, что "все дело было сфабриковано ради вступления Черногории в НАТО".

"В связи с этим невиданным правовым насилием и издевательством оповещаю судебную коллегию, что я сегодня начинаю голодовку, а ответственность за это лежит на прокуратуре и членах суда", — заявила обвиняемая. Трансляцию процесса вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Суд назначил следующее заседание на 4 октября.

Ранее основной обвиняемый в подготовке госпереворота на парламентских выборах 2016 года в Черногории — бывший командир жандармерии Сербии Братислав "Бато" Дикич — направлен Высшим судом на обследование и лечение в Клинический центр Черногории в связи с онкологическим заболеванием.

Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двоих парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич неоднократно заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.