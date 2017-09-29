Суд в Британии постановил экстрадировать обвиняемого в похищении модели

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вестминстерский мировой суд в пятницу постановил передать итальянским властям одного из подозреваемых в похищении британской модели Хлои Айлинг в Милане, сообщает газета Telegraph.

Согласно показаниям 20-летней Хлои Айлинг, ее похитили 11 июля в Милане, куда девушка прибыла для встречи с предполагаемыми работодателями. Злоумышленники сделали ей укол наркотического препарата и удерживали в заточении в течение недели.

Во время слушания судья Пол Голдспринг заявил, что 36-летний Михал Херба, арестованный в Британии в середине августа по общеевропейскому ордеру, будет экстрадирован в Италию, где под арестом находится его брат Лукаш Херба.

"Я решил, что вы должны быть переданы Италии, чтобы предстать перед судом за похищение", — цитирует газета заявление судьи.

В свою очередь, адвокат Хербы Джордж Хепберн Скотт после слушания заявил о намерениях обжаловать решение суда. "Я буду и дальше защищать своего клиента на этом процессе и в Италии, если это потребуется. Он продолжает твердо отстаивать свою невиновность", — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что проживающий в Британии польский гражданин Лукаш Херба пытался продать похищенную девушку в теневом сегменте интернета, назначив сумму в биткоинах, эквивалентную 300 тысячам евро. Он принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого похититель доставил девушку к зданию британского консульства в Италии, где его задержали правоохранители.