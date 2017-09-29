США сократят на 60% персонал посольства на Кубе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. США сократят на 60% число сотрудников посольства в Гаване после инцидентов с американскими дипломатами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс ос ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным агентства, госдепартамент также намерен предостеречь американских граждан от поездок в страну из-за угрозы их здоровью в отелях острова. Также Вашингтон планирует приостановить выдачу виз на территории Кубы на неопределенный срок и прекратить поездки официальных делегаций в страну.

Телеканал CBS со ссылкой на знакомые с ситуацией источники ранее сообщил, что США готовятся к масштабному сокращению дипломатического персонала в своем посольстве в Гаване.

Ранее в госдепе заявили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассматривает все варианты ответа на инциденты с американскими дипломатами на Кубе.

По последним данным госдепартамента, более 20 американских дипломатов получили расстройство слуха, памяти, внимания, а также другие симптомы в результате неустановленного дистанционного воздействия. В госдепартаменте не исключали, что если инциденты не прекратятся, США могут поставить вопрос о закрытии посольства на Кубе, которое было открыто в 2015 году по инициативе администрации Барака Обамы.