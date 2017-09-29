Норвегия надеется продолжать добрососедские отношения с Россией

КИРКЕНЕС (Норвегия), 29 сен — РИА Новости. Норвегия и Россия на протяжении многих лет развивали добрососедские отношения, и это сотрудничество должно продолжаться, заявил журналистам министр транспорта королевства Хьетил Солвейг Улсен.

В пятницу по обе стороны границы Норвегии и России был открыт участок реконструированной дороги протяженностью 25 километров, включая новый мост и тоннель: 17 километров на российской территории и 8 — на норвежской. Это стало знаковым событием для обеих стран.

"Наши народы развивали добрососедское сотрудничество на протяжении многих лет. Я надеюсь, что мы продолжим его", — сказал министр.

Помимо сотрудничества в сфере транспорта глава министерства назвал успешные проекты в рыбной промышленности, экологической безопасности, охране здоровья, образовании.

"Это важно для обеих стран, но прежде всего — для наших двух регионов", — добавил Улсен.