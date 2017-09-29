Родители ищут очевидцев ДТП с наездом на детей в столице Латвии

РИГА, 29 сен – РИА Новости. Один из родителей, чьи дети пострадали в результате наезда автомобиля в Риге, обратился к общественности с просьбой отозваться свидетелям ДТП, такой пост он опубликовал на своей странице в Facebook в ночь на пятницу.

ДТП произошло в четверг днем. Автомобиль, двигавшийся по проезжей части, свернул и наехал на тротуар, по которому в тот момент шла группа детей из детского сада с воспитательницей. Пострадали четыре ребенка, они уже выписаны из больницы. В отношении водителя начат уголовный процесс.

"Большая просьба отозваться всех очевидцев данного ДТП и связаться со мной. Очень нужны свидетельские показания очевидцев! Уголовное дело уже возбудили, но пока только по факту случившегося с приобщением к делу заявлений родителей потерпевших", — написал Фарид Насыров, чей сын был в группе детей.

Он уточнил, что его ребенок не пострадал физически, но испытал сильный стресс.

На данный момент Госполиция предполагает, что ДТП произошло из-за проблем со здоровьем у водителя. Первоначальная проверка показала, что уровень алкоголя у него в крови был в норме. Мужчина был направлен на более тщательную экспертизу, которая должна установить, не употреблял ли он других одурманивающих веществ.