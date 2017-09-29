Представители МИД России и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров в пятницу провел консультации с директором Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, также она была принята замглавы МИД Игорем Моргуловым, сообщили в МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны была подтверждена готовность к совместным усилиям в интересах поиска путей решения существующих в субрегионе проблем мирными, политико-дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования", — отметили в российском МИД.