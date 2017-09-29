Глава Литвы призвала ЕС создать силы быстрого реагирования на кибератаки

ВИЛЬНЮС, 29 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в рамках саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине предложила создать кибернетические силы быстрого реагирования Евросоюза, сообщила в пятницу пресс-служба президентского дворца.

"Необходимо создать кибернетические силы быстрого реагирования ЕС, которые обеспечивали бы оперативный ответ на кибернетические атаки и усиливали их предотвращение", — сказала Грибаускайте на саммите.

Она представила также предложение Литвы о создании "кибернетического Шенгена" в Европе. "Нужно не только оперативно обмениваться информацией, но и вместе защищаться, поэтому кибербезопасность должна стать составной частью политики ЕС в области безопасности и обороны. Кроме того, важно общими усилиями развивать технологии идентификации и нейтрализации киберугроз", — заявила президент.

Ранее в начале сентября соответствующее предложение было озвучено в рамках встречи министров обороны стран-членов ЕС в Таллине. Участники встречи тогда уделили особое внимание созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

Как утверждает президентский дворец, по оценке Европейской комиссии, если ЕС не сможет надлежащим образом отразить киберугрозы, экономика Европы может понести убытки в размере 640 миллиардов евро. Одна глобальная кибернетическая атака может причинить такой же ущерб, как и ураган "Катрина" – на сумму 120 миллиардов долларов.