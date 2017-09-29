Эксперт: создание курдами государства является негативным для России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Создание курдами независимого государства на севере САР является негативным для России, так как будет способствовать расколу Сирии, считает заместитель директора института стран СНГ, эксперт клуба "Валдай" Владимир Евсеев.

Федерация Северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

"Я полагаю, что для России создание такого независимого сирийского Курдистана является негативным, потому что будет способствовать расколу Сирии. Сирийский Курдистан создать не дадут", — заявил он РИА Новости.

Евсеев считает, что о том, как сирийские курды будут представлены в будущей Сирии, с ними будет договариваться именно Россия. Несмотря на то, что Дамаск категорически против создания федеративного государства, эксперт полагает, что "некоторая автономия может быт предоставлена курдам, и здесь главную роль играет Россия".

"Именно Россия является главным действующим игроком на территории Сирии", — заключил он.