В Минобороны усомнились в словах Фэллона о роли Британии в разгроме ИГ*

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Минобороны России усомнились в заявлении главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о "неоценимом" вкладе Великобритании в разгроме "жалкой секты" ИГ*.

"По мере приближения разгрома сирийскими войсками при поддержке ВКС России группировки ИГИЛ* в Сирии, неожиданно выяснилось, что где-то за спиной у нас все эти годы больше всех помогал в уничтожении террористов британский министр обороны Майкл Фэллон. По словам Фэллона, Великобритания с 2014 года внесла "неоценимый" вклад в кампанию по подрыву потенциала "жалкой секты" ИГИЛ. А в воздухе, на суше и на море личный состав вооружённых сил Великобритании сыграл "огромную роль" в борьбе с террористами… Невольно возникают вопросы: где же были все эти британские "силы добра" когда ИГИЛ в середине 2015 года практически поглотил треть Ирака и всю Сирию?" — говорит официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что сам британский министр рапортует, что с 2014 года британские королевские ВВС нанесли по ИГ в Ираке и Сирии всего около 1,5 тысячи ударов. Тогда как ВКС России нанесли более 99 тысяч подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии, что и обусловило стратегический перелом в борьбе с ИГ.

"Так что если и можно британский вклад в борьбу с ИГ назвать "неоценимым", то не от масштабности усилий, а от их незначительности", — констатирует Конашенков.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью изданию UK defence заявил, что "Британия вносила неоценимый вклад в кампанию по подрыву потенциала ИГИЛ с 2014 года, отбросив эту жалкую секту от ворот Багдада и подведя её к грани поражения в Ракке". По его словам, "в воздухе, на суше и на море личный состав вооружённых сил Великобритании сыграл огромную роль в борьбе с террористами и подготовке союзников".

*Террористическая организация, запрещена в России