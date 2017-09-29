В Каталонии 1 октября будут открыты 2315 избирательных участков

БАРСЕЛОНА, 29 сен – РИА Новости. В воскресенье 5,3 миллиона каталонцев смогут проголосовать на референдуме о независимости региона от Испании, заявил на пресс-конференции в Барселоне официальный представитель женералитета Жорди Турул.
Всего в избирательных списках пять миллионов 343 тысячи 358 человек.
По словам представителя женералитета, "волонтеры смогут гарантировать, что все будет работать нормально". "Пусть все будут спокойны, все смогут проголосовать", — заявил Турул.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.