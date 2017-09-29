Глава ДНР считает, что нового "майдана" в Киеве не будет

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что нового "майдана" в Киеве не будет.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

"Любой майдан требует капитальных финансовых вложений и просто так он не возникает. Украинский народ терпеливый и никуда без денег не пойдет. Поэтому майдана не будет. И еще одна из причин — те люди, которые могут сказать нет, либо были сожжены в Одессе, либо кинуты в тюрьмы, либо они воюют на нашей стороне", — заявил Захарченко журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.