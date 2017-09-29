МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани выступил против отделения Иракского Курдистана от государства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя лидера Ахмеда ас-Сафи.

По данным агентства, ас-Сафи зачитал от имени ас-Систани проповедь в городе Кербела, в которой призвал правительство автономного региона "вернуться на конституционный путь".

Данная реакция стала первой со стороны шиитов Ирака после проведенного в понедельник плебисцита. Агентство указывает, что это также первая политически направленная проповедь ас-Систани с прошлого года.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.