Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 19 человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Девятнадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местную больницу.

Ранее сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.

По данным телеканала, полиция подтвердила факт взрыва. Очевидцы сообщают, что взрыв совершил террорист-смертник.

Между тем, телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев сообщает, что предполагаемый злоумышленник вел стадо овец и пытался подойти поближе к мечети, находящейся в районе взрыва. По словам свидетелей, на месте были и другие потенциальные нападавшие, однако им удалось сбежать.

Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.