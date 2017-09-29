Медведчук рассказал, против кого направлен украинский закон об образовании

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Ограничения на обучение на языках национальных меньшинств, заложенные в новом украинском законе об образовании, направлены в первую очередь против русскоязычных граждан, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года на Украине дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Несмотря на европейский резонанс, не вызывает никаких сомнений, что истинной целью "языковых" поправок к статье 7 законопроекта "Об образовании" является наступление, прежде всего, на конституционные права русскоязычных граждан", — говорится в комментарии Медведчука, который размещен на сайте движения в пятницу.

По его словам, соцопросы показывают, что для многих жителей страны русский язык является родным. В частности, политик ссылается на данные исследования Центра Разумкова, проведенного в 2017 году, согласно которому 14% респондентов назвали русский язык родным, еще 17% считают родным языком украинский и русский в одинаковой мере.

"Принятие закона "Об образовании" (дружно поддержанного как представителями провластной коалиции, так и "демократической оппозиции") является не чем иным, как политической манипуляцией с целью дальнейшего раскола страны", — считает Медведчук.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в действие в минувший четверг. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.