Медведчук рассказал, против кого направлен украинский закон об образовании

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Ограничения на обучение на языках национальных меньшинств, заложенные в новом украинском законе об образовании, направлены в первую очередь против русскоязычных граждан, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.
В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года на Украине дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.
"Несмотря на европейский резонанс, не вызывает никаких сомнений, что истинной целью "языковых" поправок к статье 7 законопроекта "Об образовании" является наступление, прежде всего, на конституционные права русскоязычных граждан", — говорится в комментарии Медведчука, который размещен на сайте движения в пятницу.
"Принятие закона "Об образовании" (дружно поддержанного как представителями провластной коалиции, так и "демократической оппозиции") является не чем иным, как политической манипуляцией с целью дальнейшего раскола страны", — считает Медведчук.
Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.