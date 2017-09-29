Во Львове число отравившихся рыбой возросло до 69 человек

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Количество пострадавших в результате отравления копченой рыбой во Львове на Украине увеличилось до 69 человек, из них 63 госпитализированы, сообщила в пятницу пресс-служба Львовской областной администрации.

Ранее местные власти сообщили об отравлении 56 человек, употреблявших рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил борьбы с эпидемиями".

"По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 29 сентября всего зарегистрированы 69 человек, пострадавших от вспышки инфекции (в том числе семь детей), которая возникла в результате употребления в пищу рыбы горячего копчения, приобретенной 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" в городе Львов", — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, в больницу госпитализировали 63 человек, в том числе шестерых детей. По данным ведомства, 17 человек уже выписали с больницы, в стационаре всего находятся 46 пациентов.